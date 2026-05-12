Os taxistas e motoristas auxiliares deverão comparecer conforme o cronograma definido de acordo com o número de ordem do veículo.Reprodução/
Taxa de vistoria;
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Os taxistas e motoristas auxiliares deverão comparecer conforme o cronograma definido de acordo com o número de ordem do veículo.Reprodução/
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Suspeito foi flagrado por câmeras de segurança após esconder os produtos dentro de uma bolsa e deixar o estabelecimento sem pagar
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