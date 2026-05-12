De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 10h40, em um supermercado localizado na Avenida Adolfo Beranger Júnior. - Reprodução/

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 10h40, em um supermercado localizado na Avenida Adolfo Beranger Júnior.Reprodução/

Publicado 12/05/2026 13:05

Cabo Frio - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (11) após furtar barras de chocolate de um supermercado no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio.



De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 10h40, em um supermercado localizado na Avenida Adolfo Beranger Júnior. A guarnição foi acionada pela sala de operações para verificar um furto em andamento no estabelecimento.



No local, os policiais foram recebidos por um fiscal do supermercado, que informou ter sido alertado pelo centro de monitoramento sobre a ação do suspeito. Com as características repassadas, o funcionário aguardou o homem deixar o interior do mercado e realizou a abordagem na área externa.



Durante a revista, foram encontradas 12 barras de chocolate da marca Nestlé escondidas nas roupas do suspeito. Os produtos foram reconhecidos como pertencentes ao estabelecimento.



Ainda segundo a PM, imagens das câmeras de segurança registraram o momento do furto. Questionado pelos agentes, o homem confessou o crime e afirmou que consumiria parte dos chocolates e venderia o restante.



As partes foram encaminhadas para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada. O suspeito permaneceu preso em flagrante por furto.



A polícia informou ainda que o acusado possui outras passagens pelo mesmo tipo de crime.