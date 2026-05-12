As imagens mostram que, em seguida, o homem retirou o capacete da bolsa e colocou os produtos furtados dentro dela.Reprodução/
Segundo informações do mercado, o suspeito entrou no local carregando uma bolsa com um capacete dentro. Durante a ação, ele pediu duas picanhas no açougue e ainda pegou outros produtos pelos corredores da loja.
As imagens mostram que, em seguida, o homem retirou o capacete da bolsa e colocou os produtos furtados dentro dela, tentando agir de forma discreta para não levantar suspeitas. Depois, ele colocou o capacete na cabeça e deixou o estabelecimento sem realizar o pagamento das mercadorias.
Toda a movimentação foi gravada pelo sistema de monitoramento do mercado e as imagens devem auxiliar na identificação do suspeito.
De acordo com os responsáveis pelo estabelecimento, um boletim de ocorrência será registrado nesta segunda-feira (11) para formalizar o caso junto à polícia.
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