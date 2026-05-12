As imagens mostram que, em seguida, o homem retirou o capacete da bolsa e colocou os produtos furtados dentro dela. - Reprodução/

As imagens mostram que, em seguida, o homem retirou o capacete da bolsa e colocou os produtos furtados dentro dela.Reprodução/

Publicado 12/05/2026 11:59

Cabo Frio - Um homem furtou duas peças de picanha na última sexta-feira (8) em um mercado localizado na Rua Lecy Gomes da Costa, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. O caso aconteceu por volta das 12h40 no Super Fricarnes e foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.



Segundo informações do mercado, o suspeito entrou no local carregando uma bolsa com um capacete dentro. Durante a ação, ele pediu duas picanhas no açougue e ainda pegou outros produtos pelos corredores da loja.



As imagens mostram que, em seguida, o homem retirou o capacete da bolsa e colocou os produtos furtados dentro dela, tentando agir de forma discreta para não levantar suspeitas. Depois, ele colocou o capacete na cabeça e deixou o estabelecimento sem realizar o pagamento das mercadorias.



Toda a movimentação foi gravada pelo sistema de monitoramento do mercado e as imagens devem auxiliar na identificação do suspeito.



De acordo com os responsáveis pelo estabelecimento, um boletim de ocorrência será registrado nesta segunda-feira (11) para formalizar o caso junto à polícia.





