As equipes permaneceram em campana no local para confirmar a identidade do suspeito. - Reprodução/

As equipes permaneceram em campana no local para confirmar a identidade do suspeito.Reprodução/

Publicado 12/05/2026 16:42

Cabo Frio - Agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) prenderam nesta terça-feira (12) um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável, na localidade de Tamoios, em Cabo Frio. A ação foi realizada após trabalho de inteligência que identificou o paradeiro do suspeito.

Segundo a corporação, agentes do setor de inteligência da 126ª DP levantaram informações sobre a localização de M.A.A. de A., alvo de um mandado de prisão expedido por crimes praticados em Teresópolis. Com base nos dados obtidos, policiais civis do Grupo Especial de Localização e Captura (GELC), composto por agentes escalados no RAS Prefeitura, iniciaram diligências veladas na Rua Augusto Junior, em Tamoios.

As equipes permaneceram em campana no local para confirmar a identidade do suspeito. Após algumas horas de monitoramento, os policiais localizaram o homem e efetuaram a prisão.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado possui 12 anotações criminais, sendo três por estupro de vulnerável, além de registros por crimes contra o patrimônio, como roubo.

Ainda segundo as investigações, ele estava foragido desde 2023 e teria feito pelo menos três vítimas em Teresópolis.

A Polícia Civil informou que a identificação completa e a imagem do preso serão preservadas para proteger as vítimas envolvidas nos casos.

Em nota, a 126ª DP destacou que a prisão foi resultado do trabalho de inteligência e das ações operacionais desenvolvidas pela unidade, reforçando o combate à permanência de foragidos da Justiça em Cabo Frio.