As equipes permaneceram em campana no local para confirmar a identidade do suspeito.Reprodução/
Polícia Civil prende foragido por estupro de vulnerável desde 2023 em Cabo Frio
Homem era procurado pela Justiça e possui passagens por crimes sexuais e contra o patrimônio
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Crime organizado amplia atuação de internet clandestina na Região dos Lagos
Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, Iguaba Grande, Araruama e Saquarema aparecem em áreas afetadas por restrições impostas por facções e milícias a provedores legalizados
Homem é preso após furtar barras de chocolate em supermercado de Cabo Frio
Suspeito foi detido por funcionários do estabelecimento antes da chegada da Polícia Militar, em São Cristóvão
Homem furta duas picanhas em mercado de Cabo Frio e ação é flagrada por câmeras
Suspeito foi flagrado por câmeras de segurança após esconder os produtos dentro de uma bolsa e deixar o estabelecimento sem pagar
Área de preservação ambiental é alvo de degradação no Peró, em Cabo Frio
Polícia identifica supressão de vegetação nativa em cerca de 1.000 m² dentro da APA Pau Brasil
Homem é detido após denúncia de ato obsceno na Praia do Forte, em Cabo Frio
Acusado foi abordado pela Guarda Municipal após denúncia de banhista; faca e substâncias ilícitas foram encontradas durante a ação
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