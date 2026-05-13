O homem foi identificado como Luciano Vieira de Bacellos, acusado de crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher. - Reprodução/

O homem foi identificado como Luciano Vieira de Bacellos, acusado de crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher.Reprodução/

Publicado 13/05/2026 16:33

Cabo Frio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta terça-feira (12), um homem identificado como Luciano Vieira de Bacellos, acusado de crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, em Cabo Frio.



De acordo com a 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP), o homem foi localizado na Avenida América Central, no bairro Praia do Siqueira, enquanto trabalhava como vigia em um estabelecimento religioso. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto.



Ainda segundo a Polícia Civil, o acusado era considerado foragido da Justiça desde o dia 28 de abril, data em que o mandado foi expedido.



A ocorrência aponta que Luciano possui diversos registros relacionados a crimes como ameaça, lesão corporal, injúria, perseguição, vias de fato e descumprimento de medida protetiva de urgência, todos envolvendo a esposa.



Após a abordagem, ele foi conduzido para a 118ª DP de Araruama, que coordenou a ação, onde foram cumpridas as formalidades legais. Em seguida, permaneceu preso e será transferido para o sistema penitenciário, ficando à disposição da Justiça.