Segundo informações, o veículo estava estacionado na lateral da garagem enquanto o proprietário trabalhava. - Reprodução/ Região dos Lagos Notícia

Segundo informações, o veículo estava estacionado na lateral da garagem enquanto o proprietário trabalhava.Reprodução/ Região dos Lagos Notícia

Publicado 13/05/2026 14:48

Cabo Frio - Um motorista da Auto Viação Salineira teve o carro furtado na noite desta terça-feira (12), nas proximidades da garagem da empresa, no bairro Jardim Excelsior, em Cabo Frio.

Segundo informações, o veículo estava estacionado na lateral da garagem enquanto o proprietário trabalhava. Ao sair do serviço, por volta das 23h30, o motorista percebeu que o automóvel não estava mais no local.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP). O veículo furtado é um Chevrolet Corsa Classic cinza, ano 2001, placa KMV3G59, movido a gasolina e GNV.

A vítima, identificada como Alexandre, informou que deixou o carro estacionado na Rua Brasília, ao lado da garagem da Salineira, antes de iniciar o expediente. O automóvel desapareceu durante o período em que ele estava trabalhando.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do veículo pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou procurar a Polícia Civil.