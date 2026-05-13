Segundo informações, o veículo estava estacionado na lateral da garagem enquanto o proprietário trabalhava.Reprodução/ Região dos Lagos Notícia
Motorista da Salineira tem carro furtado enquanto trabalhava em Cabo Frio
Veículo estava estacionado ao lado da garagem da empresa, no bairro Jardim Excelsior; caso foi registrado na 126ª DP
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Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, Iguaba Grande, Araruama e Saquarema aparecem em áreas afetadas por restrições impostas por facções e milícias a provedores legalizados
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