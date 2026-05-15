O homem autorizou a verificação de um aparelho celular. Durante a análise, os agentes encontraram conversas relacionadas ao tráfico de drogas. - Reprodução/

O homem autorizou a verificação de um aparelho celular. Durante a análise, os agentes encontraram conversas relacionadas ao tráfico de drogas. Reprodução/

Publicado 15/05/2026 13:03

Cabo Frio - A equipe da 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP) realizou, nesta quarta-feira (13), a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas em Cabo Frio. A ação teve início durante investigações relacionadas ao furto de uma motocicleta ocorrido no pátio da própria unidade policial.



De acordo com a polícia, as diligências começaram após apurações sobre o furto qualificado de uma motocicleta Honda CG 150 vermelha. Durante as investigações, os agentes localizaram o suspeito do furto no bairro Tucuns. Em depoimento, ele informou que o quadro da motocicleta estaria na residência de um terceiro.



Os policiais seguiram até o endereço indicado, na Estrada Monte Alegre, no bairro Monte Alegre 2, em Cabo Frio. No local, o morador afirmou que a peça já havia sido descartada em um terreno baldio.



Segundo a Polícia Civil, o homem autorizou a verificação de um aparelho celular. Durante a análise, os agentes encontraram conversas relacionadas ao tráfico de drogas. Em seguida, foram realizadas buscas no imóvel, onde foram apreendidos entorpecentes indicados pelo próprio morador.



Ao todo, foram apreendidos 44 comprimidos de ecstasy, cinco tabletes grandes de maconha, três embalagens menores da mesma substância, uma porção de skunk, dois pedaços de haxixe e R$ 205 em espécie.



Ainda de acordo com a investigação, o suspeito confessou que comprava drogas para revenda e utilizava sua atividade como motoboy para realizar as entregas. Parte do material ilícito foi encontrada dentro da bolsa de trabalho utilizada por ele.



O homem foi conduzido à 127ª DP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça. O celular e o dinheiro apreendidos também foram encaminhados para a delegacia.



A Polícia Civil informou que as investigações sobre possível receptação relacionada ao quadro da motocicleta continuam em andamento.

