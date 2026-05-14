Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que os criminosos chegaram ao local em uma scooter azul sem placa e abordaram as vítimas. - Reprodução/

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que os criminosos chegaram ao local em uma scooter azul sem placa e abordaram as vítimas.Reprodução/

Publicado 14/05/2026 15:57

Cabo Frio - Clientes foram assaltados na noite desta terça-feira (12), por volta das 20h, dentro de um depósito no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que os criminosos chegaram ao local em uma scooter azul sem placa e abordaram as vítimas.



De acordo com as imagens, os suspeitos levaram um cordão de ouro de um dos homem durante a ação. Toda a movimentação dos envolvidos foi registrada pelas câmeras instaladas no interior do depósito.



Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos.



Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações pode entrar em contato com a polícia de forma anônima.

