Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que os criminosos chegaram ao local em uma scooter azul sem placa e abordaram as vítimas.Reprodução/
Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que os criminosos chegaram ao local em uma scooter azul sem placa e abordaram as vítimas.
De acordo com as imagens, os suspeitos levaram um cordão de ouro de um dos homem durante a ação. Toda a movimentação dos envolvidos foi registrada pelas câmeras instaladas no interior do depósito.
Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos.
Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações pode entrar em contato com a polícia de forma anônima.
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