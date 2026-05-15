Segundo polícia, Luciana Cruz de Santana e João Pedro Santana de Souza foram identificados como autores de diversos crimes de estelionato praticados na cidade. - Reprodução/ RC24H

Segundo polícia, Luciana Cruz de Santana e João Pedro Santana de Souza foram identificados como autores de diversos crimes de estelionato praticados na cidade.Reprodução/ RC24H

Publicado 15/05/2026 16:23

Cabo Frio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (15), mãe e filho suspeitos de aplicar diversos golpes envolvendo aluguéis e vendas de imóveis em Cabo Frio. A ação foi realizada por agentes da 126ª Delegacia de Polícia, após meses de investigação conduzida pelo setor de fraudes da unidade.



Segundo a polícia, Luciana Cruz de Santana e João Pedro Santana de Souza foram identificados como autores de diversos crimes de estelionato praticados na cidade. Com o avanço das investigações, ambos foram indiciados e tiveram as prisões cautelares decretadas pela Justiça.



De acordo com a Polícia Civil, a dupla mudava constantemente de endereço para dificultar a localização, inclusive utilizando imóveis no município de Macaé. Após o deferimento das prisões, equipes operacionais passaram a monitorar os investigados.



Ainda conforme a investigação, nesta semana Luciana teria aplicado mais um golpe imobiliário, fraudando a venda de um imóvel e ficando com R$ 20 mil pagos como sinal pelo comprador. A polícia informou que o imóvel já havia sido negociado anteriormente para terceiros.



A partir das informações obtidas nesse caso, o setor de inteligência da 126ª DP, com apoio do setor de capturas da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro e da Polícia Federal de Macaé, conseguiu identificar que mãe e filho estariam escondidos no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio.



Os policiais passaram dois dias realizando diligências veladas na região até confirmarem o endereço utilizado pela dupla. Nas primeiras horas do dia, os agentes entraram no imóvel e efetuaram as prisões.



Segundo a Polícia Civil, Luciana é considerada criminosa contumaz e fazia do estelionato sua principal fonte de renda. Contra ela, existem mais de 45 registros de ocorrência e 22 anotações criminais relacionadas a golpes.



As investigações apontam ainda que João Pedro se apresentava como corretor de imóveis para ganhar a confiança das vítimas e intermediar negociações fraudulentas. A dupla causou prejuízo superior a R$ 200 mil em diferentes vítimas da Região dos Lagos.



O esquema consistia principalmente em fraudes envolvendo contratos de aluguel e falsas vendas de imóveis. Conforme a polícia, mãe e filho intermediavam supostos aluguéis entre proprietários e locatários, causando prejuízos para ambas as partes.



Diante da complexidade do caso, os dois também foram indiciados por organização criminosa, o que permitiu à Justiça autorizar os mandados de prisão e o bloqueio de contas bancárias e bens dos investigados.



A Polícia Civil destacou que o estelionato está entre os crimes de maior incidência no país e ressaltou que as prisões só foram possíveis graças ao trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Federal.

