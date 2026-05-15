De acordo com o coordenador da Romu, Mateus Henrique, as equipes iniciaram as buscas assim que tiveram acesso às imagens e informações que passaram a circular na internet. - Reprodução/

De acordo com o coordenador da Romu, Mateus Henrique, as equipes iniciaram as buscas assim que tiveram acesso às imagens e informações que passaram a circular na internet.Reprodução/

Publicado 15/05/2026 13:08

Cabo Frio - A Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, prendeu na noite desta quarta-feira (13) o homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de estupro registrada horas antes no bairro Braga, nas proximidades da Praia das Dunas.

A ocorrência aconteceu no fim da tarde e ganhou repercussão nas redes sociais e em grupos comunitários da Região dos Lagos, mobilizando moradores e forças de segurança.

De acordo com o coordenador da Romu, Mateus Henrique, as equipes iniciaram as buscas assim que tiveram acesso às imagens e informações que passaram a circular na internet.

“Assim que tivemos acesso às imagens que começaram a circular nas redes sociais, a equipe iniciou imediatamente as buscas. Conseguimos localizar o suspeito nas proximidades da Rodoviária de Cabo Frio”, afirmou.

Segundo o coordenador, o homem foi encontrado enquanto tentava utilizar um transporte irregular de passageiros para deixar o município.

“Ele estava bastante agitado no momento da abordagem, mas não apresentou resistência à prisão”, completou.

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), onde a ocorrência foi registrada. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.