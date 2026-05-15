De acordo com o coordenador da Romu, Mateus Henrique, as equipes iniciaram as buscas assim que tiveram acesso às imagens e informações que passaram a circular na internet.Reprodução/
Acusado de tentativa de estupro no Braga é preso pela Romu em Cabo Frio
Homem foi localizado nas proximidades da Rodoviária enquanto tentava deixar o município, segundo a Guarda Civil Municipal
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Homem é preso por tráfico durante investigação de furto em Cabo Frio
Ação da 127ª DP apreendeu ecstasy, maconha, skunk e haxixe em imóvel no bairro Monte Alegre 2
Clientes são assaltados dentro de depósito no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Criminosos chegaram ao local em uma scooter azul sem placa; ação foi registrada por câmeras de segurança
Homem com histórico de violência doméstica é preso em Cabo Frio
Suspeito foi localizado após monitoramento da DEAM e 126ª DP e detido no Centro da cidade por mandado de prisão preventiva
Homem acusado de violência doméstica é preso em Cabo Frio
Suspeito era considerado foragido da Justiça desde abril e tinha mandado de prisão preventiva em aberto
Motorista da Salineira tem carro furtado enquanto trabalhava em Cabo Frio
Veículo estava estacionado ao lado da garagem da empresa, no bairro Jardim Excelsior; caso foi registrado na 126ª DP
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