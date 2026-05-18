De acordo com a ocorrência policial, a equipe da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Supermarket por volta das 19h35.Reprodução/
Duas mulheres são presas após furto em supermercado em shopping de Cabo Frio
Suspeitas foram detidas pela equipe de prevenção de perdas do estabelecimento e conduzidas para a 126ª DP
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Clientes são assaltados dentro de depósito no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Criminosos chegaram ao local em uma scooter azul sem placa; ação foi registrada por câmeras de segurança
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Suspeito foi localizado após monitoramento da DEAM e 126ª DP e detido no Centro da cidade por mandado de prisão preventiva
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