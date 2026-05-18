De acordo com a ocorrência policial, a equipe da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Supermarket por volta das 19h35. - Reprodução/

De acordo com a ocorrência policial, a equipe da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Supermarket por volta das 19h35.Reprodução/

Publicado 18/05/2026 14:02

Cabo Frio - Duas mulheres foram presas na noite desta quinta-feira (14) após serem flagradas furtando produtos de um supermercado localizado no Shopping Park Lagos, na Avenida Henrique Terra, no bairro Portinho, em Cabo Frio.

De acordo com a ocorrência policial, a equipe da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Supermarket por volta das 19h35. No estabelecimento, os agentes foram recebidos pelo responsável pela prevenção de perdas, que informou ter detido as duas suspeitas após constatar o furto de diversos produtos.

Durante a revista nas bolsas das acusadas, os policiais encontraram três garrafas de whisky, uma garrafa de gin, seis potes de chocolate, 13 tabletes de chocolate, três pacotes de chiclete e duas latas de refrigerante, além de outros itens provenientes do furto.

As mulheres, de 23 e 25 anos, foram conduzidas para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foram autuadas por furto. Segundo a polícia, ambas permaneceram presas.