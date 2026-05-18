Durante o resgate, as equipes registraram imagens da operação e relataram que o animal estava em situação de vulnerabilidade. - Reprodução/

Durante o resgate, as equipes registraram imagens da operação e relataram que o animal estava em situação de vulnerabilidade.Reprodução/

Publicado 18/05/2026 14:20

Cabo Frio - Uma ação conjunta realizada nesta sexta-feira (15) resultou no resgate de um cão vítima de maus-tratos no bairro Jacaré, em Cabo Frio. A operação contou com a participação da superintendente de Proteção Animal, Dra. Fenela Assed, da secretária de Meio Ambiente, Marcela Santanna, e do subtenente Bernardo, diretor do Departamento de Fiscalização de Meio Ambiente.



Segundo a denúncia recebida pelas equipes, o animal era mantido preso em uma corrente e sofria constantes agressões, espancamentos e humilhações por parte do tutor.



Inicialmente, o suspeito não foi localizado no imóvel indicado. Pouco depois, as equipes receberam a informação de que ele havia retornado ao local, o que motivou uma nova mobilização para realizar o resgate do cão.



Com apoio da fiscalização ambiental e de moradores da região, os agentes conseguiram localizar o animal, que apresentava sinais de maus-tratos. O cão foi retirado do imóvel e encaminhado imediatamente para atendimento veterinário.



Durante o resgate, as equipes registraram imagens da operação e relataram que o animal estava em situação de vulnerabilidade. Após ser levado para a clínica veterinária, o cão passou a receber cuidados médicos e acompanhamento especializado.



De acordo com os envolvidos na ação, o caso será encaminhado às autoridades competentes para investigação. Maus-tratos contra animais é crime previsto em lei, com pena que pode incluir prisão, multa e perda da guarda do animal.



As autoridades reforçaram a importância das denúncias anônimas em casos de violência contra animais. “Denunciar salva vidas”, destacou a superintendente de Proteção Animal.