Durante o resgate, as equipes registraram imagens da operação e relataram que o animal estava em situação de vulnerabilidade.Reprodução/
Segundo a denúncia recebida pelas equipes, o animal era mantido preso em uma corrente e sofria constantes agressões, espancamentos e humilhações por parte do tutor.
Inicialmente, o suspeito não foi localizado no imóvel indicado. Pouco depois, as equipes receberam a informação de que ele havia retornado ao local, o que motivou uma nova mobilização para realizar o resgate do cão.
Com apoio da fiscalização ambiental e de moradores da região, os agentes conseguiram localizar o animal, que apresentava sinais de maus-tratos. O cão foi retirado do imóvel e encaminhado imediatamente para atendimento veterinário.
Durante o resgate, as equipes registraram imagens da operação e relataram que o animal estava em situação de vulnerabilidade. Após ser levado para a clínica veterinária, o cão passou a receber cuidados médicos e acompanhamento especializado.
De acordo com os envolvidos na ação, o caso será encaminhado às autoridades competentes para investigação. Maus-tratos contra animais é crime previsto em lei, com pena que pode incluir prisão, multa e perda da guarda do animal.
As autoridades reforçaram a importância das denúncias anônimas em casos de violência contra animais. “Denunciar salva vidas”, destacou a superintendente de Proteção Animal.
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