Segundo a polícia, as equipes tiveram a atenção voltada para um suspeito que, ao perceber a aproximação das viaturas, fugiu do local. - Reprodução/

Segundo a polícia, as equipes tiveram a atenção voltada para um suspeito que, ao perceber a aproximação das viaturas, fugiu do local.Reprodução/

Publicado 18/05/2026 14:11

Cabo Frio - Uma operação realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e munições na noite desta sexta-feira (15), na comunidade Buraco do Boi, no Centro de Cabo Frio.

De acordo com a ocorrência, a ação aconteceu por volta das 23h45, na Rua Tamoios, durante patrulhamento de rotina na região. Segundo a polícia, as equipes tiveram a atenção voltada para um suspeito que, ao perceber a aproximação das viaturas, fugiu do local.

Os agentes realizaram um cerco tático, mas o homem conseguiu escapar. Durante uma varredura na área, os policiais localizaram uma sacola preta sobre uma laje contendo grande quantidade de entorpecentes e outros materiais ligados ao tráfico de drogas.

Ao todo, foram apreendidos 3.357 pinos de cocaína, 202 pedras de crack, 68 buchas de maconha, oito unidades de ice, 11 munições calibre 12 e três rádios comunicadores.

Todo o material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada como abandono material. Até o momento, ninguém foi preso.