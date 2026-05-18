Segundo a polícia, as equipes tiveram a atenção voltada para um suspeito que, ao perceber a aproximação das viaturas, fugiu do local.Reprodução/
Polícia apreende mais de 3 mil pinos de cocaína durante ação em Cabo Frio
A ação aconteceu por volta das 23h45, na Rua Tamoios, durante patrulhamento de rotina na região
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Motociclistas sem carteira são detidos por direção perigosa em Cabo Frio
Ação ocorreu nessa sexta-feira (15), logo após moradores alertarem sobre motociclistas empinando motos em via pública
Duas mulheres são presas após furto em supermercado em shopping de Cabo Frio
Suspeitas foram detidas pela equipe de prevenção de perdas do estabelecimento e conduzidas para a 126ª DP
Polícia prende mãe e filho acusados de estelionato imobiliário em Cabo Frio
Dupla investigada por fraudes em aluguéis e vendas de imóveis causou prejuízo superior a R$ 200 mil às vítimas
Acusado de tentativa de estupro no Braga é preso pela Romu em Cabo Frio
Homem foi localizado nas proximidades da Rodoviária enquanto tentava deixar o município, segundo a Guarda Civil Municipal
Homem é preso por tráfico durante investigação de furto em Cabo Frio
Ação da 127ª DP apreendeu ecstasy, maconha, skunk e haxixe em imóvel no bairro Monte Alegre 2
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