A identidade do homem não havia sido confirmada até a última atualização da ocorrência.Reprodução/ Rlagos Notícias
De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 20h55 após relatos de disparos de arma de fogo e de uma pessoa baleada na região.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já em óbito. A identidade do homem não havia sido confirmada até a última atualização da ocorrência.
Segundo relatos de moradores à polícia, a vítima estaria arremessando pedras em direção a indivíduos da comunidade momentos antes do crime. Ainda conforme testemunhas, elementos não identificados foram até o homem e efetuaram os disparos antes de fugirem.
Imagens de câmeras de segurança instaladas na região registraram o momento do crime e devem auxiliar nas investigações.
A área foi isolada para o trabalho da perícia e remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.
O 25º BPM informou que intensificou o policiamento na região e realiza buscas para tentar localizar os autores do homicídio.
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