A identidade do homem não havia sido confirmada até a última atualização da ocorrência. - Reprodução/ Rlagos Notícias

A identidade do homem não havia sido confirmada até a última atualização da ocorrência.Reprodução/ Rlagos Notícias

Publicado 18/05/2026 15:25

Cabo Frio - Um homem em situação de rua foi morto a tiros na noite deste domingo (17), na Rua do Céu, na localidade conhecida como Buraco do Boi, em Cabo Frio.



De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 20h55 após relatos de disparos de arma de fogo e de uma pessoa baleada na região.



Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já em óbito. A identidade do homem não havia sido confirmada até a última atualização da ocorrência.



Segundo relatos de moradores à polícia, a vítima estaria arremessando pedras em direção a indivíduos da comunidade momentos antes do crime. Ainda conforme testemunhas, elementos não identificados foram até o homem e efetuaram os disparos antes de fugirem.



Imagens de câmeras de segurança instaladas na região registraram o momento do crime e devem auxiliar nas investigações.



A área foi isolada para o trabalho da perícia e remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.



O 25º BPM informou que intensificou o policiamento na região e realiza buscas para tentar localizar os autores do homicídio.