De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.Reprodução/ RC24h
Jovem de 18 anos é executado a tiros em Tamoios, distrito de Cabo Frio
Matheus Gabriel foi assassinado na madrugada desta terça-feira (19), na Rua Sete, no bairro Aquarius
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Mart promove programação gratuita da Semana Nacional de Museus em Cabo Frio
Com o tema "Museus: unindo um mundo dividido", a temporada de atividades no museu começou na última semana e segue até o dia 27 de maio com exposições, teatro, lançamentos de livros e debates
Morador em situação de rua é morto a tiros no Buraco do Boi, em Cabo Frio
Crime aconteceu na noite deste sábado (17), na Rua do Céu; imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos
Bebê nasce dentro de ônibus que saiu de Cabo Frio para Minas Gerais
Nascimento da pequena Hadassa mobilizou passageiros e profissionais em uma verdadeira corrente de solidariedade
Cão vítima de maus-tratos é resgatado por equipe da Prefeitura de Cabo Frio
Segundo a denúncia recebida pelas equipes, o animal era mantido preso em uma corrente e sofria constantes agressões, espancamentos e humilhações por parte do tutor
Polícia apreende mais de 3 mil pinos de cocaína durante ação em Cabo Frio
A ação aconteceu por volta das 23h45, na Rua Tamoios, durante patrulhamento de rotina na região
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