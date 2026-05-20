De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. - Reprodução/ RC24h

De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.Reprodução/ RC24h

Publicado 20/05/2026 10:49

Cabo Frio - Um jovem identificado como Matheus Gabriel, de 18 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (19), na Rua Sete, no bairro Aquarius, em Tamoios, distrito de Cabo Frio.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.

Moradores da região contaram que ouviram uma sequência de tiros durante a madrugada. Minutos depois, a notícia de que um jovem havia sido morto na localidade começou a se espalhar pelo bairro.

Policiais militares e civis estiveram na cena do crime para realizar os primeiros procedimentos. Em seguida, a perícia foi acionada e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

Conhecido entre os moradores do bairro, Matheus recebeu diversas mensagens de pesar e homenagens nas redes sociais após a confirmação da morte.

O homicídio foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia, que investiga a autoria e a motivação do crime.