A proposta do Sunset é transformar um dos cartões-postais de Cabo Frio em um grande encontro de celebração. - Reprodução/ RCFM

A proposta do Sunset é transformar um dos cartões-postais de Cabo Frio em um grande encontro de celebração.Reprodução/ RCFM

Publicado 20/05/2026 18:11 | Atualizado 20/05/2026 18:11

Cabo Frio - A RCFM 88,7 FM comemora o primeiro ano de história com um evento especial que promete reunir música, cultura, entretenimento e integração com o público da Região dos Lagos. O “RCFM 88,7 Sunset” será realizado no dia 6 de junho, no Canto do Forte, em Cabo Frio, em um cenário privilegiado para celebrar a trajetória da emissora ao lado dos ouvintes, parceiros e da comunidade.



Com programação voltada para toda a família, o evento acontece ao ar livre, durante o pôr do sol, e conta com shows musicais, apresentações artísticas, dança, teatro, feira de artesanato, espaço gastronômico, sorteios e diversas atrações culturais ao longo da tarde e da noite.



A proposta do Sunset é transformar um dos cartões-postais de Cabo Frio em um grande encontro de celebração, fortalecendo a conexão construída pela rádio com o público ao longo deste primeiro ano no ar.



Entre as atrações confirmadas estão (Flore) Lorena Fernandes, Boteco Chique + Luma, Billy Brasil e Cobertura da Arte, reunindo diferentes estilos musicais e manifestações culturais em uma programação diversificada e acessível para todas as idades.

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Desde a estreia, a RCFM 88,7 vem se consolidando como uma emissora próxima da população, acompanhando o cotidiano da Região dos Lagos, valorizando artistas locais e oferecendo conteúdo voltado à informação, cultura e entretenimento.



Mais do que comemorar um aniversário, o RCFM 88,7 Sunset simboliza a construção de uma relação diária com os ouvintes, marcada pela participação popular, pela valorização regional e pelo compromisso com a comunicação local. Desde a estreia, a RCFM 88,7 vem se consolidando como uma emissora próxima da população, acompanhando o cotidiano da Região dos Lagos, valorizando artistas locais e oferecendo conteúdo voltado à informação, cultura e entretenimento.Mais do que comemorar um aniversário, o RCFM 88,7 Sunset simboliza a construção de uma relação diária com os ouvintes, marcada pela participação popular, pela valorização regional e pelo compromisso com a comunicação local.



