A proposta do Sunset é transformar um dos cartões-postais de Cabo Frio em um grande encontro de celebração.Reprodução/ RCFM
Com programação voltada para toda a família, o evento acontece ao ar livre, durante o pôr do sol, e conta com shows musicais, apresentações artísticas, dança, teatro, feira de artesanato, espaço gastronômico, sorteios e diversas atrações culturais ao longo da tarde e da noite.
A proposta do Sunset é transformar um dos cartões-postais de Cabo Frio em um grande encontro de celebração, fortalecendo a conexão construída pela rádio com o público ao longo deste primeiro ano no ar.
Entre as atrações confirmadas estão (Flore) Lorena Fernandes, Boteco Chique + Luma, Billy Brasil e Cobertura da Arte, reunindo diferentes estilos musicais e manifestações culturais em uma programação diversificada e acessível para todas as idades.
Desde a estreia, a RCFM 88,7 vem se consolidando como uma emissora próxima da população, acompanhando o cotidiano da Região dos Lagos, valorizando artistas locais e oferecendo conteúdo voltado à informação, cultura e entretenimento.
Mais do que comemorar um aniversário, o RCFM 88,7 Sunset simboliza a construção de uma relação diária com os ouvintes, marcada pela participação popular, pela valorização regional e pelo compromisso com a comunicação local.
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