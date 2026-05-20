De acordo com a Polícia Militar, o homem possui nove anotações criminais, incluindo registros por roubo qualificado, receptação e posse e porte ilegal de arma de fogo, entre outros delitos. - Reprodução/

De acordo com a Polícia Militar, o homem possui nove anotações criminais, incluindo registros por roubo qualificado, receptação e posse e porte ilegal de arma de fogo, entre outros delitos.Reprodução/

Publicado 20/05/2026 18:16 | Atualizado 20/05/2026 18:16

Cabo Frio - Um homem de 53 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na tarde desta terça-feira (19) no Centro de Cabo Frio, durante uma ação conjunta das equipes do Serviço Reservado do 25º BPM e do 35º BPM.



A prisão aconteceu por volta das 14h25, na Rua Juscelino Kubitschek. Contra o acusado havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo qualificado, previsto no artigo 157 do Código Penal.



De acordo com a Polícia Militar, o homem possui nove anotações criminais, incluindo registros por roubo qualificado, receptação e posse e porte ilegal de arma de fogo, entre outros delitos.



Segundo as informações da ocorrência, as equipes de inteligência conseguiram identificar e localizar o suspeito após trabalho integrado entre os batalhões de Cabo Frio e Itaboraí. O homem também é apontado como suposto envolvido em roubos de carga no Estado do Rio de Janeiro.



Além disso, ele estaria sendo investigado por participação em um caso de extorsão ocorrido na última sexta-feira, no bairro de Jacarepaguá, na capital fluminense. A ocorrência foi registrada na 126ª DP.



Após a abordagem, o acusado foi encaminhado para a delegacia responsável, onde permaneceu preso para cumprimento do mandado judicial e adoção das medidas cabíveis.