Segundo a Polícia Civil, moradores confirmaram informalmente que a área funcionava como "boca de fumo" e que a motocicleta recuperada era utilizada por traficantes. - Reprodução/

Segundo a Polícia Civil, moradores confirmaram informalmente que a área funcionava como "boca de fumo" e que a motocicleta recuperada era utilizada por traficantes.Reprodução/

Publicado 21/05/2026 18:14

Cabo Frio - A Polícia Civil recuperou uma motocicleta roubada e apreendeu uma pistola calibre .40, munições e drogas durante uma ação da Operação Torniquete realizada nesta quarta-feira (20), na comunidade do Jacaré, em Cabo Frio.

A ocorrência foi conduzida por agentes da 126ª Delegacia de Polícia, do setor de Roubos e Furtos, com apoio de policiais civis escalados no RAS Prefeitura de Cabo Frio e da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio.

Durante diligências na comunidade, os agentes localizaram uma motocicleta Honda PCX branca, placa TTI7J86, que era produto de roubo. No momento em que realizavam o procedimento de recuperação do veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de restos de invólucros de drogas nas proximidades, identificando o local como ponto de venda de entorpecentes.

Segundo a Polícia Civil, moradores confirmaram informalmente que a área funcionava como “boca de fumo” e que a motocicleta recuperada era utilizada por traficantes.

Em uma varredura realizada no local, os agentes também encontraram outra motocicleta sem identificação. Com apoio da Guarda Municipal, os dois veículos foram rebocados para a sede da 126ª DP.

Já na delegacia, durante procedimentos para identificação do chassi da motocicleta Honda Elite 125, os policiais abriram o baú do veículo e encontraram uma pistola calibre .40, 13 munições intactas e 10 pinos de cocaína.

A motocicleta Elite 125 foi identificada e teve o proprietário localizado, não havendo registro de roubo ou furto. O veículo, porém, permanecerá apreendido para investigação sobre a propriedade do material ilícito encontrado.

A Polícia Civil informou que será instaurado inquérito policial para apurar a posse da arma de fogo, das drogas e a responsabilidade sobre o veículo.

A motocicleta PCX recuperada será devolvida ao proprietário. Segundo a corporação, a recuperação do veículo tem grande importância por se tratar de um bem sem seguro. A polícia destacou ainda que a apreensão da arma retira de circulação um armamento que poderia ser utilizado em roubos e homicídios.