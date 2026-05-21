Segundo a Polícia Militar, a operação teve como objetivo combater a criminalidade e reforçar a segurança na região. - Reprodução/

Segundo a Polícia Militar, a operação teve como objetivo combater a criminalidade e reforçar a segurança na região.Reprodução/

Publicado 21/05/2026 15:55

Cabo Frio - Uma operação de busca e captura foi realizada na manhã desta quarta-feira (20) na comunidade Buraco do Boi, em Cabo Frio. A ação foi coordenada pelo 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) e contou com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Segundo a Polícia Militar, a operação teve como objetivo combater a criminalidade e reforçar a segurança na região. As equipes atuaram em pontos estratégicos da comunidade durante a manhã.



O policiamento utilizou cães farejadores do BAC para auxiliar nas buscas realizadas pelos agentes. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre prisões, apreensões ou demais resultados da operação.



A Polícia Militar informou que ações integradas como esta fazem parte das estratégias de patrulhamento e combate a atividades criminosas em diferentes bairros do município.