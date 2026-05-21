Segundo a Polícia Militar, a operação teve como objetivo combater a criminalidade e reforçar a segurança na região.Reprodução/

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Uma operação de busca e captura foi realizada na manhã desta quarta-feira (20) na comunidade Buraco do Boi, em Cabo Frio. A ação foi coordenada pelo 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) e contou com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Segundo a Polícia Militar, a operação teve como objetivo combater a criminalidade e reforçar a segurança na região. As equipes atuaram em pontos estratégicos da comunidade durante a manhã.

O policiamento utilizou cães farejadores do BAC para auxiliar nas buscas realizadas pelos agentes. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre prisões, apreensões ou demais resultados da operação.

A Polícia Militar informou que ações integradas como esta fazem parte das estratégias de patrulhamento e combate a atividades criminosas em diferentes bairros do município.
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Comunidade foi alvo de operação estratégica das forças de segurança. - Reprodução/
O policiamento utilizou cães farejadores do BAC para auxiliar nas buscas realizadas pelos agentes. - Reprodução/
Movimentação de viaturas marcou operação realizada. - Reprodução/
Segundo a Polícia Militar, a operação teve como objetivo combater a criminalidade e reforçar a segurança na região. - Reprodução/