Segundo a Polícia Militar, a operação teve como objetivo combater a criminalidade e reforçar a segurança na região.Reprodução/
Segundo a Polícia Militar, a operação teve como objetivo combater a criminalidade e reforçar a segurança na região. As equipes atuaram em pontos estratégicos da comunidade durante a manhã.
O policiamento utilizou cães farejadores do BAC para auxiliar nas buscas realizadas pelos agentes. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre prisões, apreensões ou demais resultados da operação.
A Polícia Militar informou que ações integradas como esta fazem parte das estratégias de patrulhamento e combate a atividades criminosas em diferentes bairros do município.
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