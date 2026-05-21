No bairro Guarani, moradores denunciaram a situação enfrentada por alunos da Escola Municipal Professora Amena Mayall. - Reprodução/

No bairro Guarani, moradores denunciaram a situação enfrentada por alunos da Escola Municipal Professora Amena Mayall. Reprodução/

Publicado 21/05/2026 15:01

Cabo Frio - A forte chuva que atinge Cabo Frio na manhã desta quarta-feira (20) tem provocado transtornos em diferentes pontos da cidade, incluindo alagamentos em unidades escolares e vias públicas.



No bairro Guarani, moradores denunciaram a situação enfrentada por alunos da Escola Municipal Professora Amena Mayall. Segundo relatos, crianças precisaram retirar os tênis para conseguir sair da unidade escolar devido ao acúmulo de água na Rua Independência. Imagens registradas no local mostram estudantes caminhando dentro da água acumulada na via.



Já no bairro Parque Burle, a Escola Municipal Robinson Carvalho de Azevedo também ficou alagada durante a chuva desta manhã. Moradores relataram preocupação com os impactos causados pelo temporal na rotina escolar e na mobilidade dos estudantes. A denúncia ainda aponta que a água tem cheiro de esgoto.



A chuva intensa, acompanhada de trovoadas, começou ainda nas primeiras horas do dia e deixou diversos pontos da cidade com acúmulo de água, pistas escorregadias e baixa visibilidade.



De acordo com o Projeto Costa do Sol, da Defesa Civil, o tempo segue instável na Região dos Lagos devido à influência de uma frente fria posicionada na costa da Região Sudeste. O céu permanece nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, principalmente entre a tarde e a noite.



O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também emitiu alerta de tempestade para a região, com previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.



Até o momento, a Prefeitura de Cabo Frio não emitiu nenhum comunicado oficial sobre cancelamento das aulas no período da tarde.



O prefeito Dr. Serginho afirmou que a prefeitura segue mobilizada após as fortes chuvas que atingiram a cidade em um curto intervalo de tempo. Segundo ele, as mudanças climáticas provocaram um volume intenso de água acima do esperado, exigindo uma resposta rápida das equipes municipais.



De acordo com o prefeito, o gabinete de crises climáticas foi acionado imediatamente para monitorar os pontos mais afetados e coordenar as ações emergenciais em diferentes regiões do município. Equipes seguem nas ruas realizando atendimentos, drenagem e acompanhamento das áreas de risco.



Ainda segundo Dr. Serginho, mesmo diante de uma situação considerada inesperada pela previsão meteorológica, a administração municipal mantém o trabalho contínuo para minimizar os impactos causados pelas chuvas e garantir segurança à população.



A Prefeitura informou que o monitoramento climático permanece ativo e novas atualizações poderão ser divulgadas ao longo do dia.



A orientação é para que motoristas e pedestres redobrem a atenção em áreas com risco de alagamentos e evitem locais com acúmulo de água durante o período de instabilidade climática.