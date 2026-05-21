De acordo com a perícia judicial, o imóvel atua como barreira para a circulação dos ventos responsáveis pelo transporte natural de areia.Reprodução/
Justiça determina demolição de imóvel construído irregularmente em Cabo Frio
Sentença acolhe ação do MPF que aponta danos ambientais permanentes na Praia do Foguete
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Operação policial é realizada na comunidade Buraco do Boi, em Cabo Frio
25º BPM contou com apoio do Batalhão de Ações com Cães em ação voltada ao combate à criminalidade e reforço da segurança
Chuva forte provoca alagamentos em escolas e ruas de Cabo Frio
Alunos precisaram tirar os tênis para sair de unidade no Guarani; Escola Robinson Carvalho de Azevedo, no Parque Burle, também registrou alagamento
Operação Cabo Frio em Ordem atua durante obras de drenagem e pavimentação
Subsecretaria acompanhou intervenções na Rua Orlando Bragança e realizou orientações sobre uso de espaços públicos
Acusado de envolvimento em roubos de carga é preso em Cabo Frio
Homem foragido da Justiça tinha mandado de prisão por roubo qualificado e também é investigado por extorsão em Jacarepaguá
RCFM 88,7 celebra primeiro ano no ar com "Sunset" em Cabo Frio
Evento gratuito acontece no dia 6 de junho com música, arte, gastronomia e atrações culturais voltadas para toda a família em um cenário privilegiado para celebrar a trajetória da emissora ao lado dos ouvintes, parceiros e da comunidade
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