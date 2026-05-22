Segundo relatos de pessoas que estavam próximas ao Bob?s, o Jeep Renegade teria passado pelo local em velocidade elevada.Reprodução/ Região dos Lagos Notícia
Segundo relatos de pessoas que estavam próximas ao Bob’s, o Jeep Renegade teria passado pelo local em velocidade elevada. Em seguida, testemunhas informaram que perceberam a ocorrência do acidente.
Até o momento, não há confirmação oficial das circunstâncias da colisão nem registro de feridos. Também não há informações se o motociclista realizou alguma manobra antes da batida. O caso deverá ser apurado pelas autoridades.
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