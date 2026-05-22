Segundo informações, o acusado do furto já teria sido identificado. Informações sobre o possível paradeiro dele também passaram a circular entre moradores e pessoas ligadas ao caso.Reprodução/

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Uma moto elétrica foi furtada na madrugada desta quinta-feira (21), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. O crime por volta de meia-noite, ao lado do Mercado Gomes.

Segundo informações, o acusado do furto já teria sido identificado. Informações sobre o possível paradeiro dele também passaram a circular entre moradores e pessoas ligadas ao caso.

Até o momento, não há confirmação sobre a recuperação do veículo. O caso segue sob investigação.