Segundo informações, o acusado do furto já teria sido identificado. Informações sobre o possível paradeiro dele também passaram a circular entre moradores e pessoas ligadas ao caso. - Reprodução/

Segundo informações, o acusado do furto já teria sido identificado. Informações sobre o possível paradeiro dele também passaram a circular entre moradores e pessoas ligadas ao caso.Reprodução/

Publicado 22/05/2026 14:27

Cabo Frio - Uma moto elétrica foi furtada na madrugada desta quinta-feira (21), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. O crime por volta de meia-noite, ao lado do Mercado Gomes.



Segundo informações, o acusado do furto já teria sido identificado. Informações sobre o possível paradeiro dele também passaram a circular entre moradores e pessoas ligadas ao caso.



Até o momento, não há confirmação sobre a recuperação do veículo. O caso segue sob investigação.