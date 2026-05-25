Segundo os relatos, os episódios têm se tornado constantes e, na maioria das vezes, o serviço demora horas para ser normalizado. - Reprodução/

Segundo os relatos, os episódios têm se tornado constantes e, na maioria das vezes, o serviço demora horas para ser normalizado.Reprodução/

Publicado 25/05/2026 16:55

Cabo Frio - Moradores do bairro Monte Alegre 2, em Cabo Frio, relatam estar sem energia elétrica desde as 17h30 desta sexta-feira (22). Segundo os relatos, mais de 15 casas foram afetadas pela interrupção no fornecimento, que já ultrapassa 20 horas.



De acordo com um morador da região, a concessionária responsável pelo serviço, a Enel Distribuição Rio, foi acionada diversas vezes, mas até o momento não apresentou uma previsão concreta para o restabelecimento da energia. Ainda segundo ele, a empresa informou apenas que uma equipe estaria a caminho.



Os moradores afirmam que uma equipe técnica chegou ao local por volta das 19h30 de sexta, porém o problema não teria sido resolvido. Desde então, os residentes seguem aguardando uma solução definitiva.



A população também reclama da frequência das quedas de energia no bairro. Segundo os relatos, os episódios têm se tornado constantes e, na maioria das vezes, o serviço demora horas para ser normalizado.



Em nota, a Enel Rio informou que a equipe técnica da distribuidora atuou ontem na área após uma ocorrência, normalizando o fornecimento de energia às 19h15, com exceção de um cliente, que teve o serviço normalizado no sábado (23), por volta das 15h.