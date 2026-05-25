Dois homens baleados, ainda sem identificação, foram encontrados e socorridos ao Hospital Central de Emergência (HCE). - Reprodução/

Dois homens baleados, ainda sem identificação, foram encontrados e socorridos ao Hospital Central de Emergência (HCE).Reprodução/

Publicado 25/05/2026 17:53

Cabo Frio - Um confronto entre criminosos e policiais militares na noite deste domingo (24), em Cabo Frio, terminou com dois mortos, de acordo com a PM. A ocorrência foi registrada na Rua Walter Rollman, no bairro Célula Mater, durante uma ação conjunta do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do comando da 1ª Companhia da Polícia Militar e do Serviço Reservado (P2).

Segundo a corporação, as equipes receberam informações de que traficantes armados estariam comercializando drogas na Rua Sete, na comunidade conhecida como Favela do Lixo. Durante o deslocamento das guarnições pela região, os agentes ouviram disparos de arma de fogo.

Ainda segundo a PM, os acusados teriam efetuado tiros contra os policiais posicionados em outro ponto da comunidade. Diante da situação, os agentes realizaram disparos de contenção para preservar a integridade das equipes.

Após o fim do confronto, buscas foram feitas na área e em ruas próximas. Dois homens baleados, ainda sem identificação, foram encontrados e socorridos ao Hospital Central de Emergência (HCE). Ambos deram entrada na unidade inconscientes e foram a óbito logo depois.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm modelo CZ P-07, dois revólveres calibre .38, além de dois simulacros de pistola, uma granada, munições de diferentes calibres e um carregador.

Também foram recolhidos entorpecentes, entre eles 161 buchas de maconha, 130 pinos de cocaína, 60 unidades de crack, 74 porções de flor de maconha, 45 unidades de skunk, sete frascos de lança-perfume e um aparelho celular iPhone azul.

Conforme a PM, as embalagens das drogas continham inscrições associadas ao tráfico local. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada para investigação. O policiamento na região segue reforçado nesta segunda-feira.