De acordo com especialistas, a presença da espécie no litoral da Região dos Lagos pode estar associada ao fenôeno da ressurgência, comum na região.Reprodução/ Folha de Búzios
Tubarão-mako é encontrado morto após encalhar Praia do Pontal do Peró
Espécie ameaçada de extinção apareceu na Praia do Pontal do Peró nesta sexta-feira (22); causas do encalhe ainda são desconhecidas
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Moradores do Monte Alegre 2, relatam mais de 20 horas sem energia elétrica
Falta de luz atinge mais de 15 residências desde a sexta-feira (22) e moradores cobram solução da Enel
Homem é morto a tiros em bar no distrito de Tamoios, em Cabo Frio
Crime aconteceu na noite desta sexta-feira (22), no bairro Vista Alegre; caso será investigado pelas autoridades
Moto elétrica é furtada no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Suspeito já teria sido identificado após crime ocorrido durante a madrugada desta quinta-feira (21)
Homem é preso após investigação sobre roubo de motocicleta
Suspeito foi reconhecido pela vítima após motocicleta ser encontrada em imóvel onde estava sendo desmontada
Fiscalização notifica ocupações irregulares em área pública no Itajuru
Ação no bairro resultou em notificações a carrinhos, food trucks e veículos em situação de possível abandono
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