De acordo com especialistas, a presença da espécie no litoral da Região dos Lagos pode estar associada ao fenôeno da ressurgência, comum na região. - Reprodução/ Folha de Búzios

De acordo com especialistas, a presença da espécie no litoral da Região dos Lagos pode estar associada ao fenôeno da ressurgência, comum na região.Reprodução/ Folha de Búzios

Publicado 25/05/2026 17:00

Cabo Frio - Um tubarão-mako foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (22) após encalhar na Praia do Pontal do Peró, em Cabo Frio.

Segundo o biólogo Gaspar Neto, o animal é um tubarão-mako, espécie conhecida por ser considerada a mais rápida do mundo. Apesar de ainda ser de pequeno porte, o animal pertence a um grupo de tubarões oceânicos aparentado ao grande tubarão-branco e costuma habitar águas mais profundas.

De acordo com especialistas, a presença da espécie no litoral da Região dos Lagos pode estar associada ao fenôeno da ressurgência, comum na região. O processo faz com que águas frias e ricas em nutrientes cheguem à costa, favorecendo a aproximação de diferentes espécies marinhas.

Embora seja frequentemente retratado como um dos principais predadores dos oceanos, o tubarão-mako enfrenta risco de extinção. A sobrepesca é apontada como uma das principais ameaças à sobrevivência da espécie, tanto pela captura acidental quanto pela pesca direcionada.

As causas do encalhe ainda não foram confirmadas. Especialistas explicam que esse tipo de situação pode ocorrer por diversos fatores, como perseguição de cardumes próximos à faixa de areia, doenças, ferimentos, alterações ambientais ou episódios de desorientação provocados por fortes ressacas.

Em casos de animais marinhos encalhados, a orientação é para que a população não toque, não tente remover e nem manipule o animal. O recomendado é manter distância e acionar os órgãos responsáveis para avaliação e recolhimento. Especialistas também alertam para que animais encontrados mortos não sejam consumidos, devido aos riscos sanitários e às questões de preservação ambiental.