Cabo Frio - O vídeo que viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (26) mostrando uma ambulante tentando esfaquear um homem na Praia do Forte, em Cabo Frio, foi registrado no dia 27 de março deste ano. As imagens mostram a mulher, que trabalha vendendo salada de frutas, discutindo com o homem na faixa de areia antes da tentativa de agressão.
Após a circulação do vídeo, a Prefeitura de Cabo Frio informou, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, que o caso já havia sido apurado e solucionado pela fiscalização municipal.
Segundo a administração municipal, as equipes seguem atuando para coibir irregularidades nas praias da cidade.
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