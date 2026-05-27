As imagens mostram a mulher, que trabalha vendendo salada de frutas, discutindo com o homem na faixa de areia antes da tentativa de agressão. - Reprodução/ RC24H

As imagens mostram a mulher, que trabalha vendendo salada de frutas, discutindo com o homem na faixa de areia antes da tentativa de agressão.Reprodução/ RC24H

Publicado 27/05/2026 12:54

Cabo Frio - O vídeo que viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (26) mostrando uma ambulante tentando esfaquear um homem na Praia do Forte, em Cabo Frio, foi registrado no dia 27 de março deste ano. As imagens mostram a mulher, que trabalha vendendo salada de frutas, discutindo com o homem na faixa de areia antes da tentativa de agressão.



Após a circulação do vídeo, a Prefeitura de Cabo Frio informou, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, que o caso já havia sido apurado e solucionado pela fiscalização municipal.



Segundo a administração municipal, as equipes seguem atuando para coibir irregularidades nas praias da cidade.