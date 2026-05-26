O homem é acusado de estupro de vulnerável contra a enteada, que tinha cinco anos na época dos fatos, além de estupro anal contra a ex-companheira. - Reprodução/

O homem é acusado de estupro de vulnerável contra a enteada, que tinha cinco anos na época dos fatos, além de estupro anal contra a ex-companheira. Reprodução/

Publicado 26/05/2026 14:27

Cabo Frio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (26), um homem identificado como Paulo Sergio da Silva Carvalho, investigado pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável. A ação foi realizada em conjunto por agentes da 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio.



De acordo com a Polícia Civil, os mandados de prisão preventiva foram expedidos pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de São Pedro da Aldeia.



Segundo as investigações, o homem é acusado de estupro de vulnerável contra a enteada, que tinha cinco anos na época dos fatos, além de estupro anal contra a ex-companheira. Os crimes estão previstos nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.



O suspeito foi localizado por volta das 12h, entre a Travessa José Gonçalves e a Rua Cantinho do Céu, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.



Após ser informado sobre as ordens judiciais, ele foi encaminhado para a 127ª DP, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, permaneceu preso à disposição da Justiça.

