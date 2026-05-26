A Secretaria de Saúde informou ainda que o hospital registrou uma movimentação acima do normal em razão da ocorrência. - Reprodução/

A Secretaria de Saúde informou ainda que o hospital registrou uma movimentação acima do normal em razão da ocorrência.Reprodução/

Publicado 26/05/2026 14:56

Cabo Frio - A Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio confirmou, nesta segunda-feira (25), a terceira morte relacionada ao confronto ocorrido durante uma operação policial na comunidade conhecida como Favela do Lixo, no bairro Célula Mater.

Segundo a pasta, quatro homens baleados deram entrada no Hospital Municipal São José Operário (HMSJO) na noite deste domingo (24). Três deles não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade. Um quarto homem foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Secretaria de Saúde informou ainda que o hospital registrou uma movimentação acima do normal em razão da ocorrência.

A ação foi realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do comando da 1ª Companhia da Polícia Militar e do Serviço Reservado (P2). De acordo com a PM, os agentes foram até a Rua Sete após denúncias de que traficantes armados estariam comercializando drogas na região.

Ainda segundo a corporação, durante o deslocamento das equipes houve troca de tiros entre os suspeitos e os policiais. Após o confronto, buscas foram realizadas na comunidade e em ruas próximas.

Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, dois revólveres calibre .38, dois simulacros de pistola, uma granada, munições e grande quantidade de drogas, entre elas maconha, cocaína, crack, skank e lança-perfume.

A Polícia Militar informou também que o policiamento permanece reforçado nas entradas dos bairros Manoel Corrêa e Célula Mater. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que investiga a ocorrência.