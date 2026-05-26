A Secretaria de Saúde informou ainda que o hospital registrou uma movimentação acima do normal em razão da ocorrência.Reprodução/
Secretaria de Saúde confirma terceira morte após confronto em operação policial
Quatro homens baleados deram entrada no Hospital São José Operário na noite deste domingo (24); PM apreendeu armas, munições e drogas na comunidade conhecida como Favela do Lixo
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Acusado de estuprar a enteada de apenas 5 anos é preso em Cabo Frio
Mandados foram cumpridos por equipes da 127ª DP e da DEAM; suspeito é acusado também de crimes contra ex-companheira
Homem é detido após ameaçar pessoas com arma falsa na Praia do Forte
Suspeito foi localizado pela Romu durante patrulhamento preventivo e encaminhado para a 126ª DP
Confronto entre criminosos e PM termina com mortos
Ação ocorreu na localidade conhecida como Favela do Lixo na madrugada desta segunda-feira (25)
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Tubarão-mako é encontrado morto após encalhar Praia do Pontal do Peró
Espécie ameaçada de extinção apareceu na Praia do Pontal do Peró nesta sexta-feira (22); causas do encalhe ainda são desconhecidas
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