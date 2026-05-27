Segundo informações dos responsáveis pela clínica, o suspeito arrombou o local, mas não conseguiu levar nenhum item porque o alarme disparou durante a invasão. - Reprodução/ RC24H

Segundo informações dos responsáveis pela clínica, o suspeito arrombou o local, mas não conseguiu levar nenhum item porque o alarme disparou durante a invasão.Reprodução/ RC24H

Publicado 27/05/2026 16:19

Cabo Frio - Uma clínica veterinária localizada na Rua Elvira Sherman de Araújo, no bairro Braga, em Cabo Frio, sofreu uma tentativa de furto na madrugada desta terça-feira (26). A ação foi registrada por câmeras de segurança do circuito interno do estabelecimento.



Segundo informações dos responsáveis pela clínica, o suspeito arrombou o local, mas não conseguiu levar nenhum item porque o alarme disparou durante a invasão.



Os proprietários afirmam ainda que o homem seria suspeito de cometer furtos em lojas da região. As imagens registradas mostram características que podem ajudar na identificação, entre elas uma tatuagem de aranha no braço.



O caso foi divulgado pelos responsáveis pelo estabelecimento, que buscam ajuda para identificar o suspeito.