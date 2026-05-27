Segundo informações dos responsáveis pela clínica, o suspeito arrombou o local, mas não conseguiu levar nenhum item porque o alarme disparou durante a invasão.Reprodução/ RC24H
Segundo informações dos responsáveis pela clínica, o suspeito arrombou o local, mas não conseguiu levar nenhum item porque o alarme disparou durante a invasão.
Os proprietários afirmam ainda que o homem seria suspeito de cometer furtos em lojas da região. As imagens registradas mostram características que podem ajudar na identificação, entre elas uma tatuagem de aranha no braço.
O caso foi divulgado pelos responsáveis pelo estabelecimento, que buscam ajuda para identificar o suspeito.
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