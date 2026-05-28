A vítima relatou ter ouvido comentários preconceituosos relacionados ao seu cabelo curto e à sua orientação sexual. - Reprodução/

A vítima relatou ter ouvido comentários preconceituosos relacionados ao seu cabelo curto e à sua orientação sexual.Reprodução/

Publicado 28/05/2026 21:36

Cabo Frio - A mãe de uma jovem registrou ocorrência na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio após relatar que a filha sofreu homofobia dentro do Shopping Park Lagos, na noite desta quarta-feira (27).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no banheiro feminino acompanhada da mãe quando percebeu a movimentação de seguranças na porta do local. Segundo o relato, uma funcionária teria informado que a presença das duas no banheiro estava sendo questionada.

O documento aponta que a jovem — uma adolescente lésbica de 16 anos com características masculinizadas — foi abordada pelos seguranças e acusada de estar no banheiro errado devido à sua aparência física. A vítima relatou ter ouvido comentários preconceituosos relacionados ao seu cabelo curto e à sua orientação sexual.

O boletim aponta que a administração do shopping teria sido procurada, mas o setor já estava fechado no momento da tentativa de contato. Após o ocorrido, a família compareceu a uma unidade de pronto atendimento e, posteriormente, à delegacia para registrar os fatos.

O caso foi registrado como injúria por preconceito, com base no artigo 140, parágrafo 3º, do Código Penal. O autor foi descrito no registro como “não identificado”.

O Portal RC24h entrou em contato com a superintendente LGBTI+ de Cabo Frio, Bárbara Barrozo, para falar sobre o caso. Segundo ela, a Superintendência está oficiando o Shopping Park Lagos para solicitar uma reunião urgente com os administradores do empreendimento, junto ao programa Rio Sem LGBTIfobia, para tratar do ocorrido.

Bárbara informou ainda que pretendia comparecer pessoalmente ao local, mas optou pelo envio de um ofício para formalizar o procedimento. “Já oficiamos o Park Lagos, já oficiamos o Conselho Tutelar. Já estamos tomando todas as providências cabíveis do caso”, declarou.

O Portal RC24h também entrou em contato com a assessoria do shopping e aguarda um posicionamento sobre o caso.