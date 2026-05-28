A vítima relatou ter ouvido comentários preconceituosos relacionados ao seu cabelo curto e à sua orientação sexual.Reprodução/
Mãe registra ocorrência após filha sofrer homofobia em shopping
Caso foi registrado na delegacia como injúria por preconceito após abordagem de seguranças no Park Lagos
Mãe registra ocorrência após filha sofrer homofobia em shopping
Caso foi registrado na delegacia como injúria por preconceito após abordagem de seguranças no Park Lagos
Carro invade restaurante no Boulevard Canal e causa danos à estrutura
Motorista fugiu sem prestar assistência; estabelecimento avalia prejuízos
Ex-apresentador da Inter TV é condenado por assédio e importunação sexual
Sentença da Justiça de Cabo Frio é resultado de investigação iniciada após denúncias contra Alexandre Kapiche feitas por ex-funcionárias da emissora
Operação da PF em Cabo Frio investiga uso de certificados escolares falsos
Mandados foram cumpridos na Região dos Lagos e na Paraíba; investigação aponta suspeita de fraude em documentos apresentados à Polícia Federal
Tentativa de furto em clínica veterinária é registrada por câmeras de segurança
Suspeito invadiu estabelecimento durante a madrugada desta terça-feira (26), mas fugiu sem levar objetos após disparo do alarme
Vídeo que viralizou com tentativa de esfaqueamento na Praia do Forte, foi registrado em março
Caso envolvendo uma ambulante já havia sido apurado pela fiscalização municipal, segundo a Secretaria de Segurança e Ordem Pública
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.