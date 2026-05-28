De acordo com o restaurante, o motorista deixou o local sem prestar assistência após o ocorrido. - Reprodução/

De acordo com o restaurante, o motorista deixou o local sem prestar assistência após o ocorrido.Reprodução/

Publicado 28/05/2026 21:26

Cabo Frio - Um veículo modelo BYD preto invadiu a área externa do restaurante Alma Carioca, localizado no Boulevard Canal, em Cabo Frio, na madrugada desta terça-feira (28), por volta das 3h52. Segundo a equipe do estabelecimento, o carro passou por cima do deck e destruiu parte da estrutura e do gradeado do local.



De acordo com o restaurante, o motorista deixou o local sem prestar assistência após o ocorrido. A placa do veículo ficou para trás e um boletim de ocorrência já foi registrado para que o responsável seja identificado.



Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.



A equipe do Alma Carioca informou ainda que está avaliando os prejuízos e trabalhando para normalizar o espaço antes da inauguração do rodízio da casa, prevista para acontecer na sexta-feira (29).



Em nota, o restaurante agradeceu pelas mensagens de apoio e compreensão recebidas após o incidente.