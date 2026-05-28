A operação ocorre de forma itinerante em bairros da cidade, com ações voltadas ao ordenamento do espaço urbano, mobilidade e cumprimento das normas municipais. - Reprodução/

A operação ocorre de forma itinerante em bairros da cidade, com ações voltadas ao ordenamento do espaço urbano, mobilidade e cumprimento das normas municipais.Reprodução/

Publicado 28/05/2026 21:53

Cabo Frio - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública realizou, nesta quinta-feira (28), mais uma etapa da Operação Cabo Frio em Ordem no bairro Maria Joaquina. Esta foi a segunda ação realizada na localidade neste mês, dentro do cronograma da operação em diferentes regiões do município.

Segundo a secretaria, dois veículos que já haviam sido notificados anteriormente foram rebocados para o Depósito Público Municipal. Outros veículos receberam notificações para adequação.

Ainda de acordo com a pasta, um trailer foi notificado para retirada até esta sexta-feira (29), uma caminhonete recebeu notificação para retirada ainda nesta quinta-feira e um ônibus foi notificado com prazo de 48 horas para regularização.

A operação ocorre de forma itinerante em bairros da cidade, com ações voltadas ao ordenamento do espaço urbano, mobilidade e cumprimento das normas municipais.

Denúncias relacionadas à obstrução de vias, veículos abandonados ou ocupações irregulares podem ser feitas pelo telefone 153. As ocorrências são encaminhadas ao setor de Posturas para análise e providências.