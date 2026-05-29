Dr. Herbert e Dra. Lídia Rosa são conhecidos na cidade pela atuação há mais de 22 anos nas áreas de emagrecimento, nutrologia, tricologia, estética e medicina ortomolecular. - Reprodução/

Dr. Herbert e Dra. Lídia Rosa são conhecidos na cidade pela atuação há mais de 22 anos nas áreas de emagrecimento, nutrologia, tricologia, estética e medicina ortomolecular.Reprodução/

Publicado 29/05/2026 12:45

Cabo Frio - A morte de João Pedro Rosa, de 21 anos, filho dos médicos Herbert Rosa e Lídia Rosa, foi comunicada pela família nesta sexta-feira (29) por meio de uma publicação nas redes sociais. O caso gerou grande repercussão e mobilizou mensagens de apoio e solidariedade em Cabo Frio e cidades da região.

Na nota de despedida, João Pedro foi lembrado como um jovem “criativo, amoroso e compassivo”, além de ser descrito como um filho e irmão muito amado. Amigos, familiares, pacientes e conhecidos da família utilizaram as redes sociais para prestar homenagens.

Dr. Herbert e Dra. Lídia Rosa são conhecidos na cidade pela atuação há mais de 22 anos nas áreas de emagrecimento, nutrologia, tricologia, estética e medicina ortomolecular.

O velório será realizado na Capela Santa Izabel, localizada na Rua Jonas Garcia, nº 5, no Centro, a partir das 12h30.

A família não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da morte.