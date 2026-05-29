Dr. Herbert e Dra. Lídia Rosa são conhecidos na cidade pela atuação há mais de 22 anos nas áreas de emagrecimento, nutrologia, tricologia, estética e medicina ortomolecular.Reprodução/
Morre João Pedro Rosa, de 21 anos, filho dos médicos Herbert e Lídia Rosa
Falecimento do jovem foi comunicado pela família nas redes sociais e gerou grande comoção entre amigos, pacientes e moradores da cidade
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