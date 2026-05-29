Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que o suspeito pega os produtos e corre após passar pelos caixas sem realizar o pagamento.Reprodução/
Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que o suspeito pega os produtos e corre após passar pelos caixas sem realizar o pagamento.
Funcionários do estabelecimento perseguiram o homem pelas ruas do bairro e conseguiram alcançá-lo na Rua Samuel Bessa. Pouco depois, policiais militares chegaram ao local e efetuaram a prisão.
A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). O suspeito deverá responder pelo crime de furto.
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