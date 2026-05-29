Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que o suspeito pega os produtos e corre após passar pelos caixas sem realizar o pagamento. - Reprodução/

Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que o suspeito pega os produtos e corre após passar pelos caixas sem realizar o pagamento.Reprodução/

Publicado 29/05/2026 11:21

Cabo Frio - Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (28) após ser flagrado furtando carnes de um supermercado no bairro do Jacaré, em Cabo Frio.



Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que o suspeito pega os produtos e corre após passar pelos caixas sem realizar o pagamento.



Funcionários do estabelecimento perseguiram o homem pelas ruas do bairro e conseguiram alcançá-lo na Rua Samuel Bessa. Pouco depois, policiais militares chegaram ao local e efetuaram a prisão.



A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). O suspeito deverá responder pelo crime de furto.