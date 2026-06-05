Mometo em que agressor é levado pela PMFoto: Reprodução
Homem é preso por tentativa de homicídio contra vizinho em Cabo Frio
Suspeito foi localizado em Unamar e também tinha mandados de prisão em aberto; caso foi registrado na 126ª DP
Com recorde de inscrições, Jogos Escolares do Rio de Janeiro 2026 começam no fim de semana
Torneio terá participação de escolas públicas e particulares de todo o estado
Dois estabelecimentos são alvos de criminosos na Passagem, em Cabo Frio
Casos ocorreram em uma cafeteria e em um restaurante da região; moradores também relatam ocorrências envolvendo furto de fios e cobram medidas de segurança
Homem é preso por tentativa de homicídio contra vizinho em Cabo Frio
Suspeito foi localizado em Unamar e também tinha mandados de prisão em aberto; caso foi registrado na 126ª DP
Mulher é assaltada ao chegar em casa e tem joias avaliadas em R$ 8 mil roubadas em Cabo Frio
Criminoso armado abordou a vítima em frente à residência, no bairro São Cristóvão, e fugiu em motocicleta sem placa
Mulher fica ferida após deck de madeira ceder às margens do Canal do Itajuru, em Cabo Frio
Defesa Civil identificou danos em quatro pontos da estrutura e áreas foram isoladas para evitar novos acidentes
ViaLagos deve receber mais de 161 mil veículos no Corpus Christi
Equipes dos órgãos ambientais foram acionadas e estão no local para avaliação e providências
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