Mometo em que agressor é levado pela PM - Foto: Reprodução

Mometo em que agressor é levado pela PMFoto: Reprodução

Publicado 05/06/2026 15:10

Um homem identificado como A.P.d.S.G. foi preso nesta quarta-feira (4) em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, durante uma ação da Polícia Civil, acusado de tentativa de homicídio contra o vizinho e alvo de mandados de prisão em aberto.

De acordo com as investigações, após uma discussão com o vizinho, o homem teria retornado armado ao local e efetuado disparos contra a vítima, na presença da esposa e dos filhos.

A prisão foi realizada por agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), após levantamento de inteligência que apontou o paradeiro do suspeito na Rua do Badejo. Com a confirmação das informações, equipes foram até o endereço e localizaram o homem.

No momento da abordagem, ele foi identificado e informado sobre dois mandados de prisão: um de prisão preventiva por homicídio qualificado e outro relacionado à execução de alimentos.

Segundo a Polícia Civil, o acusado não resistiu à prisão e foi conduzido à 126ª DP, onde permanece à disposição da Justiça.