RJ-124 Reprodução
Mais de 161 mil veículos devem circular pela RJ-124 entre esta quarta-feira (3) e a próxima segunda (8), durante o feriado prolongado de Corpus Christi, segundo a ViaLagos, concessionária que administra o trecho. A rodovia é a principal ligação entre a capital fluminense e a Região dos Lagos e deve registrar aumento significativo no volume de tráfego ao longo do período.
Quinta-feira (4): 28.233 veículos
Sexta-feira (5): 23.884 veículos
Sábado (6): 23.321 veículos
Domingo (7): 36.242 veículos
Segunda-feira (8): 24.506 veículos
Mais de 161 mil veículos devem circular pela RJ-124 entre esta quarta-feira (3) e a próxima segunda (8), durante o feriado prolongado de Corpus Christi, segundo a ViaLagos, concessionária que administra o trecho. A rodovia é a principal ligação entre a capital fluminense e a Região dos Lagos e deve registrar aumento significativo no volume de tráfego ao longo do período.
Segundo a concessionária, os dias de maior movimentação devem ser a quinta-feira (4), quando muitos motoristas seguem para os municípios da Região dos Lagos, e o domingo (7), marcado pelo retorno dos viajantes ao Rio de Janeiro.
A expectativa é que o maior fluxo seja registrado no domingo, com a passagem de 36.242 veículos pela rodovia. Já na quinta-feira, a previsão é de 28.233 veículos.
Confira a estimativa de tráfego para cada dia do feriado:
- Quarta-feira (3): 25.496 veículos
- Quinta-feira (4): 28.233 veículos
- Sexta-feira (5): 23.884 veículos
- Sábado (6): 23.321 veículos
- Domingo (7): 36.242 veículos
- Segunda-feira (8): 24.506 veículos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.