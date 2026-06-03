RJ-124 - Reprodução

RJ-124 Reprodução

Publicado 03/06/2026 15:13



Mais de 161 mil veículos devem circular pela RJ-124 entre esta quarta-feira (3) e a próxima segunda (8), durante o feriado prolongado de Corpus Christi, segundo a ViaLagos, concessionária que administra o trecho. A rodovia é a principal ligação entre a capital fluminense e a Região dos Lagos e deve registrar aumento significativo no volume de tráfego ao longo do período.

Segundo a concessionária, os dias de maior movimentação devem ser a quinta-feira (4), quando muitos motoristas seguem para os municípios da Região dos Lagos, e o domingo (7), marcado pelo retorno dos viajantes ao Rio de Janeiro.

A expectativa é que o maior fluxo seja registrado no domingo, com a passagem de 36.242 veículos pela rodovia. Já na quinta-feira, a previsão é de 28.233 veículos.

Confira a estimativa de tráfego para cada dia do feriado:

Quarta-feira (3): 25.496 veículos

Quinta-feira (4): 28.233 veículos

Sexta-feira (5): 23.884 veículos

Sábado (6): 23.321 veículos

Domingo (7): 36.242 veículos

Segunda-feira (8): 24.506 veículos