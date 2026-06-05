Momento do assalto - Foto: Reprodução

Momento do assaltoFoto: Reprodução

Publicado 05/06/2026 15:00

Uma mulher foi vítima de um assalto na tarde desta quinta-feira (4), no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. O criminoso levou joias avaliadas em aproximadamente R$ 8 mil e fugiu em uma motocicleta sem placa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O crime aconteceu por volta das 16h, na Rua Marquês de Olinda. Segundo relato da vítima, ela havia acabado de chegar em casa de motocicleta quando foi surpreendida pelo assaltante em frente ao imóvel.

De acordo com a mulher, o criminoso estacionou a motocicleta próximo ao portão da residência, exibiu uma arma e ordenou que o filho dela, que estava sentado na entrada da casa, permanecesse no local sem reagir.

Em seguida, o criminoso exigiu os objetos de valor da vítima. Foram roubados quatro anéis de ouro e um relógio. Entre as peças levadas estava um anel solitário com brilhantes.

Ainda conforme o relato, um dos filhos da vítima tentou impedir a fuga do assaltante e chegou a arremessar uma caixa na direção dele. Mesmo assim, o criminoso conseguiu escapar.

A mulher informou que o elemento utilizava capacete durante toda a ação, o que dificultou a identificação. Ela também acredita que o mesmo homem possa estar relacionado a outros roubos registrados recentemente no município.

Após o crime, a vítima procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. O caso será investigado pela polícia.