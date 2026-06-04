Deck do canal danificado - Foto: Reprodução

Deck do canal danificadoFoto: Reprodução

Publicado 04/06/2026 15:35

Uma mulher ficou ferida na tarde desta quarta-feira (3) após parte de um deck de madeira ceder às margens do Canal do Itajuru, em Cabo Frio. O acidente ocorreu na altura do cruzamento da Rua Marechal Floriano com a Avenida dos Pescadores, no bairro São Bento, uma área bastante movimentada por moradores e turistas.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima caminhava pela estrutura quando uma das tábuas se rompeu repentinamente. Com a queda, ela sofreu ferimentos na perna e ficou impossibilitada de se locomover, sendo necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros.

A corporação informou que foi chamada por volta das 12h52 e realizou o atendimento no local. A mulher sofreu ferimentos considerados de média gravidade e foi encaminhada ao Hospital Central de Emergências (HCE) para avaliação médica.

Após o acidente, equipes da Coordenadoria de Defesa Civil realizaram uma vistoria técnica no deck e constataram a existência de ripas de madeira danificadas em outros quatro pontos da estrutura. Diante da situação, as áreas comprometidas foram imediatamente isoladas como medida preventiva para evitar novos acidentes e garantir a segurança de quem circula pela região.

A Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) também esteve no local e efetuou um levantamento técnico para identificar a extensão dos danos e providenciar a substituição das peças comprometidas.

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que acompanha o caso e que os reparos necessários já estão sendo providenciados. O município destacou ainda que as medidas adotadas visam restabelecer a segurança da estrutura o mais breve possível.