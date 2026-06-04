Deck do canal danificadoFoto: Reprodução
Mulher fica ferida após deck de madeira ceder às margens do Canal do Itajuru, em Cabo Frio
Defesa Civil identificou danos em quatro pontos da estrutura e áreas foram isoladas para evitar novos acidentes
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ViaLagos deve receber mais de 161 mil veículos no Corpus Christi
Equipes dos órgãos ambientais foram acionadas e estão no local para avaliação e providências
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Falecimento do jovem foi comunicado pela família nas redes sociais e gerou grande comoção entre amigos, pacientes e moradores da cidade
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