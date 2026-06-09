Mulher passou por momentos de tensão Reprodução
Câmeras de segurança filmaram a ação. A vítima conduzia o carro quando foi surpreendida pelo assaltante. O homem a abordou, roubou pertences e fugiu rapidamente do local, dificultando qualquer tentativa de reação.
A ação chamou a atenção de moradores da região, que afirmam que a forma de atuação é semelhante à de outros assaltos registrados recentemente em diferentes bairros da cidade. Por isso, existe a suspeita de que o mesmo criminoso possa estar por trás de mais ocorrências.
Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do elemento. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.
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