Mulher passou por momentos de tensão - Reprodução

Mulher passou por momentos de tensão Reprodução

Publicado 09/06/2026 19:34

Uma mulher passou por momentos de tensão na manhã da última sexta-feira (5) ao ser assaltada por um criminoso que estava de motocicleta no bairro Guarani, em Cabo Frio.



Câmeras de segurança filmaram a ação. A vítima conduzia o carro quando foi surpreendida pelo assaltante. O homem a abordou, roubou pertences e fugiu rapidamente do local, dificultando qualquer tentativa de reação.



A ação chamou a atenção de moradores da região, que afirmam que a forma de atuação é semelhante à de outros assaltos registrados recentemente em diferentes bairros da cidade. Por isso, existe a suspeita de que o mesmo criminoso possa estar por trás de mais ocorrências.



Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do elemento. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.