Homem preso por violência contra a Mulher - Foto: Reprodução

Homem preso por violência contra a Mulher Foto: Reprodução

Publicado 10/06/2026 15:29

Uma ação conjunta da Polícia Civil, por meio da Deam Cabo Frio e da 126ª DP, resultou na prisão em flagrante de um homem acusado de praticar violência doméstica contra a companheira, mãe de seus filhos, nesta terça-feira (9).

A vítima procurou a Deam Cabo Frio e relatou que vinha sofrendo agressões físicas constantes por parte do companheiro. Segundo seu depoimento, na semana passada ela já havia sido espancada, apresentando ainda marcas das agressões pelo corpo.

A mulher informou que nunca havia registrado as ocorrências anteriores. No entanto, afirmou que, nesta data, foi novamente agredida pelo companheiro, sem que houvesse discussão ou qualquer motivação aparente. De acordo com o relato, as agressões ocorreram de forma gratuita, o que a levou a decidir não aceitar mais a situação de violência.

Diante dos fatos, a vítima procurou a unidade especializada para registrar a ocorrência e solicitar apoio para retirar seus pertences da residência. A Deam Cabo Frio acionou a 126ª DP, e equipes das duas unidades seguiram até o endereço informado.

No local, o suspeito foi encontrado e preso em flagrante. A vítima conseguiu retirar seus pertences e retornar para a casa de familiares, enquanto o autor permaneceu detido.

De acordo com a Polícia Civil, o homem possui diversas anotações criminais, incluindo registro pelo crime de homicídio no município de Campos dos Goytacazes.