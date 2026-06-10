Torcedores em Cabo Frio ,RJ - Foto: Reprodução

Torcedores em Cabo Frio ,RJFoto: Reprodução

Publicado 10/06/2026 15:19

A Secretaria Municipal de Eventos de Cabo Frio vai realizar a Arena da Copa 2026, com transmissão ao vivo dos jogos da Seleção Brasileira em telões de LED instalados em diferentes pontos da cidade. O público também poderá aproveitar atrações musicais, praça de alimentação e espaços de convivência voltados para toda a família.

De acordo com o secretário de Eventos, Weverton Andrade, a proposta é descentralizar as comemorações e proporcionar aos moradores e visitantes uma experiência coletiva durante o Mundial.

“Queremos criar um ambiente de integração e celebração para que as famílias possam acompanhar os jogos da Seleção Brasileira com conforto, segurança e muita animação. A Arena da Copa será um grande ponto de encontro para os torcedores em diferentes regiões da cidade”, destaca o secretário.

A expectativa é reunir moradores e turistas em uma grande festa verde e amarela, transformando os espaços públicos em pontos de encontro para acompanhar a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Localização das Arenas da Copa do Mundo

A Arena da Copa vai reunir os torcedores para acompanhar todos os jogos da Seleção Brasileira. Além da estreia contra Marrocos, no dia 13 de junho, as estruturas também estarão preparadas para as partidas contra Haiti, em 19 de junho, e Escócia, em 24 de junho.

No Jardim Esperança, a Arena da Copa será montada na Rua Ezio Cardoso da Fonseca. Já em São Cristóvão, os torcedores poderão acompanhar os jogos na Praça São Cristóvão. Nos dois locais, a transmissão será feita em telões de LED, com entrada gratuita para o público.

Em Tamoios, a programação acontecerá no Ginásio Poliesportivo, que receberá a Arena da Copa Tamoios. Além da transmissão das partidas, o espaço contará com atrações musicais após os jogos, praça de alimentação, área de convivência e outras atividades de lazer para toda a família.

Todas as arenas terão acesso gratuito e foram preparadas para proporcionar uma experiência especial aos torcedores durante os jogos da Seleção Brasileira.

Confira a programação das arenas:

Jardim Esperança

Local: Rua Ezio Cardoso da Fonseca

São Cristóvão

Local: Praça São Cristóvão

Tamoios

Local: Ginásio Poliesportivo

Dias e horários dos jogos

13 de junho – Brasil x Marrocos

Abertura das arenas: 18h

Início da partida: 19h

19 de junho – Brasil x Haiti

Abertura das arenas: 18h

Início da partida: 21h30

24 de junho – Brasil x Escócia

Abertura das arenas: 17h

Início da partida: 19h

A entrada é gratuita em todas as arenas.