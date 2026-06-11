Ocupantes do Jeep foram retirados por populares - Reprodução

Ocupantes do Jeep foram retirados por popularesReprodução

Publicado 11/06/2026 17:23

Cabo Frio - Um Jeep Renegade capotou após se envolver em uma colisão com um Ford Fiesta na tarde desta quarta-feira (10), na Avenida Wilson Mendes, na altura do bairro Porto do Carro, em Cabo Frio.

Com o impacto da batida, o Jeep ficou com as rodas para o lado e os ocupantes precisaram ser retirados do veículo por populares que passavam pelo local. Apesar do susto, não há informações de feridos, e todos os envolvidos passam bem.

O acidente ocorreu próximo à divisa entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia e chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela via. As circunstâncias da colisão ainda não foram informadas.

O trânsito na região ficou lento durante o atendimento da ocorrência.