Após a prisão, o homem foi levado para a 126ª DP, onde permaneceu preso - Polícia Militar

Após a prisão, o homem foi levado para a 126ª DP, onde permaneceu preso Polícia Militar

Publicado 11/06/2026 17:55

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante por tentativa de estelionato na tarde desta quarta-feira (10), em Cabo Frio, ao tentar retirar joias que teriam sido pagas com um comprovante falso de Pix. A prisão aconteceu após o dono de uma joalheria identificar uma nova tentativa de golpe e acionar a Polícia Civil.

Segundo a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), o empresário relatou que já havia sido vítima do mesmo criminoso em outras ocasiões. O esquema consistia no envio de comprovantes falsos de transferência via Pix. A mercadoria era entregue, mas o pagamento nunca era efetivamente realizado.

Ao perceber que uma nova compra seguia o mesmo padrão das anteriores, o comerciante procurou a polícia e informou o local onde a entrega seria feita. Policiais civis montaram uma ação discreta e acompanharam a movimentação.

O elemento foi abordado e preso no momento em que tentava receber as joias. De acordo com a Polícia Civil, ele admitiu informalmente que vinha praticando os golpes para obter dinheiro para o sustento e afirmou que já havia vendido as joias adquiridas em ações anteriores.

Após a prisão, o homem foi levado para a 126ª DP, onde permaneceu preso em flagrante por tentativa de estelionato. Ainda segundo a corporação, uma consulta realizada pelo setor de inteligência apontou que ele possui 17 anotações criminais por diferentes tipos de crimes.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.