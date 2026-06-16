Praça das Águas, Cabo Frio - Foto: Ascom

Praça das Águas, Cabo Frio Foto: Ascom

Publicado 16/06/2026 17:34

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou nesta segunda-feira (15) as obras de revitalização da Praça das Águas, um dos principais pontos turísticos e de convivência da cidade, localizado em frente à Praia do Forte. O projeto prevê uma ampla requalificação do espaço, que não recebia investimentos estruturais há anos, com foco na valorização do lazer, da convivência social e da atratividade turística.

Inaugurada em 2013, a praça passará por intervenções que incluem novo paisagismo, áreas destinadas à permanência dos visitantes e iluminação cênica. A proposta busca resgatar a identidade do espaço e oferecer mais conforto para moradores e turistas.

Entre os principais destaques do projeto estão as fontes interativas voltadas ao uso recreativo da população, especialmente das crianças. A iniciativa pretende ampliar as possibilidades de utilização do espaço público de forma lúdica e segura, incentivando a ocupação da área por famílias e visitantes.

Com previsão de entrega para novembro, a nova estrutura contará ainda com fontes programáveis equipadas com recursos luminotécnicos integrados e sincronização entre jatos d’água, iluminação e trilha sonora. A tecnologia permitirá a realização de apresentações e eventos com experiências sensoriais voltadas ao público.

O projeto também contempla a construção de uma arquibancada integrada ao conceito arquitetônico da praça. A proposta tem inspiração na relação histórica de Cabo Frio com o mar e a água, utilizando formas orgânicas que remetem ao movimento das ondas. O predomínio da cor branca na composição visual faz referência às areias características das praias do município.

Além de criar novos espaços para contemplação, descanso e interação social, a revitalização busca fortalecer o papel da Praça das Águas como um dos principais pontos de encontro e visitação da cidade.

Segundo o prefeito Dr. Serginho, a obra faz parte dos compromissos assumidos durante a campanha eleitoral e representa uma transformação significativa do local.

“A Praça das Águas foi um compromisso que assumi durante a campanha e hoje estou muito feliz em tirar esse projeto do papel. Na prática, estamos construindo uma nova praça, que será chamada de ‘Praça Encantada das Águas’. Aproveito também para informar à população de Tamoios que já vamos emitir a ordem de serviço para a construção da orla da praia. Será um projeto completamente novo, capaz de transformar o turismo da região”, afirmou.

A expectativa da administração municipal é que a revitalização contribua para a valorização urbanística da área e para o fortalecimento do turismo, consolidando a Praça das Águas como um espaço de convivência, lazer e entretenimento para moradores e visitantes.