Drogas apreendidas na ocorrência - Polícia Militar

Drogas apreendidas na ocorrência Polícia Militar

Publicado 15/06/2026 19:59

Cabo Frio - Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 11 quilos de maconha e grande quantidade de material utilizado para embalar drogas neste domingo (14), em uma área de mata localizada na Rua do Pomar, no bairro Jacaré, em Cabo Frio.

De acordo com a ocorrência, equipes do 25º BPM realizavam patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia informando que criminosos estariam utilizando o local para armazenar entorpecentes destinados à comercialização.

Com base nas informações, policiais seguiram até a área indicada e realizaram buscas na mata. Durante a varredura, os agentes encontraram 1.680 buchas de maconha, vendidas a R$ 20 cada, o que representa um valor estimado de R$ 33,6 mil no varejo do tráfico.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos 20 mil eppendorfs e 8 mil sacos plásticos, materiais comumente utilizados para o acondicionamento e distribuição de drogas.

Nenhum suspeito foi localizado no momento da ação. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada como abandono de material. A droga e os demais itens permaneceram apreendidos, e o caso será investigado pela Polícia Civil.