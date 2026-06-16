Praia do Forte - Foto: Reprodução

Praia do ForteFoto: Reprodução

Publicado 16/06/2026 17:29

A passagem de uma frente fria mantém o tempo instável na Região dos Lagos nesta terça-feira (16). De acordo com a previsão meteorológica, o céu permanece nublado e há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, com chance de precipitação estimada em 95%.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de tempestade com grau de severidade classificado como “Perigo Potencial”, válido até as 23h59 desta terça. O alerta prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o órgão, há baixo risco para ocorrências como interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A atuação de uma massa de ar frio associada à frente fria também provoca redução nas temperaturas. A máxima prevista para a região é de 23°C, enquanto a mínima pode chegar a 19°C. A umidade relativa do ar varia entre 75% e 94%.

Os ventos sopram predominantemente do quadrante sudeste, com velocidade média de 15 km/h durante a manhã e rajadas que podem alcançar até 34 km/h. A maior intensidade é esperada entre 14h e 16h, com ventos em torno de 31 km/h.

Nas praias da Região dos Lagos, a previsão indica ondas variando entre 0,20 metro e 1,80 metro. Em Arraial do Cabo, as maiores alturas são esperadas nas praias de Figueira, com até 1,80 metro, e Praia Grande, com 1,70 metro. Em Búzios, as ondas podem atingir 1,20 metro em Geribá e Tucuns. Já em Cabo Frio, os registros variam entre 0,60 metro e 0,80 metro.

Nas ilhas de passeio, a ondulação de sul apresenta alturas entre 1,20 metro e 2,10 metros, enquanto em mar aberto as ondas ficam entre 2,20 metros e 2,50 metros. A temperatura do mar está em torno de 23°C.

Os serviços de monitoramento também alertam para a previsão de mar agitado entre a noite de quinta-feira (18) e a noite de sexta-feira (19). Durante esse período, as ondas podem alcançar até 3,10 metros em mar aberto e até 2,40 metros nas praias de Arraial do Cabo.