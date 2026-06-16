Praia do ForteFoto: Reprodução
Frente fria mantém tempo instável e Inmet alerta para tempestades
Previsão indica chuva ao longo desta terça-feira (16), ventos moderados e queda nas temperaturas em municípios da região
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Carga de drogas avaliada em R$ 33,6 mil é apreendida em área de mata no Jacaré, em Cabo Frio
Cerca de 11 kg do entorpecente e embalagens foram encontrados após denúncia sobre armazenamento de drogas destinadas ao tráfico
Mulher se joga da Ponte Feliciano Sodré durante fuga após suposto furto em Cabo Frio
Ao notar que seria alcançada, a mulher se lançou da ponte, na altura do Costa Azul Iate Clube
Câmeras flagram furto de bandeira do Brasil em depósito de bebidas no Centro de Cabo Frio
Proprietário relata sequência de prejuízos e diz que funcionários trabalham apreensivos diante da insegurança
Frente fria mantém tempo instável e pode provocar chuva na Região dos Lagos neste fim de semana
Defesa Civil prevê aumento da nebulosidade, possibilidade de precipitações e queda nas temperaturas até domingo
Após série de golpes, homem é preso ao buscar joias compradas com Pix falso em Cabo Frio
Empresário desconfiou de uma nova tentativa de fraude, acionou a Polícia Civil e acusado foi detido no momento em que tentava receber a mercadoria
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