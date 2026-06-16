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Publicado 16/06/2026 17:46

A vida de quem tira da lagoa o sustento, as histórias passadas entre gerações e a beleza de um dos cenários mais marcantes da Região dos Lagos ganharam destaque no documentário-arte “Homens da Lagoa – e outras histórias de pescador”, que será lançado nesta quarta-feira (17), às 18h, no Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart), em Cabo Frio. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Com 30 minutos de duração, o filme dirigido por Guto Madeira mergulha no cotidiano dos pescadores artesanais de camarão-rosa da Praia do Siqueira, em Cabo Frio, e da Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia. A produção também percorre o Canal do Itajuru, registrando a paisagem e a relação entre a lagoa e o mar, elementos que fazem parte da identidade da região.

Mais do que documentar a atividade pesqueira, a obra busca apresentar os saberes, tradições e memórias de uma comunidade que mantém viva uma prática histórica. Por meio de imagens e uma abordagem artística, o curta retrata a conexão dos pescadores com a Lagoa de Araruama, considerada um dos principais patrimônios naturais da Região dos Lagos.

O documentário foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do apoio da Prefeitura de Cabo Frio, da Secretaria Municipal de Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. A produção conta com coprodução da A Casa da Praia e Rasta Filmes, além da colaboração da Pono Marcenaria e 3H Imper.

A direção é de Guto Madeira, que também assina a fotografia do filme. A direção de arte é de Liana Turrini, que participou ainda da pesquisa e da construção do texto ao lado de Heleno Turrini. A direção executiva ficou a cargo de Renata Senra e Taz Mureb.

Serviço

Lançamento do documentário-arte “Homens da Lagoa – e outras histórias de pescador”

Data: 17 de junho de 2026 (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart)

Endereço: Largo de Santo Antônio, s/nº, Centro, Cabo Frio

Entrada: Gratuita e aberta ao público

Contato: (22) 98154-0086 | mart.comunicacao@museus.gov.br