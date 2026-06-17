Suspeito sendo preso em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Suspeito sendo preso em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 17/06/2026 15:11

Um homem apontado pela Polícia Civil como responsável por diversos roubos em Cabo Frio foi preso nesta terça-feira (16), após ser localizado durante uma operação realizada por agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).

De acordo com a corporação, a equipe recebeu a informação de que havia sido expedido um mandado de prisão preventiva contra o acusado, identificado como M.L.S., por roubo majorado. A partir daí, policiais iniciaram as buscas. Os agentes passaram algumas horas procurando pelo investigado até encontrá-lo em via pública. Ele foi abordado e preso.

Segundo a Polícia Civil, o homem já era conhecido das equipes de investigação. Em outubro de 2025, ele havia sido preso em flagrante por agentes do setor de roubos e furtos após ser encontrado transportando um portão de alumínio pela rua.

As investigações também apontaram o elemento como autor de um roubo cometido contra uma mulher no Centro de Cabo Frio. Conforme apurado pela polícia, a vítima foi abordada sob ameaça de faca e obrigada a entregar o telefone celular e fornecer o desbloqueio do aparelho. Durante a ação criminosa, o autor ainda teria feito ameaças de violência sexual. Posteriormente, ele foi identificado pelos investigadores e reconhecido pela vítima.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem possui diversas anotações criminais relacionadas a crimes contra o patrimônio e já foi preso cinco vezes anteriormente.

Após a captura, ele foi encaminhado para os procedimentos de praxe e permaneceu à disposição da Justiça.

