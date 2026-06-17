Suspeito sendo preso em Cabo Frio Foto: Reprodução
Homem suspeito de série de roubos volta a ser preso em Cabo Frio após horas de buscas
Investigado por assaltos no município, ele foi localizado por policiais civis na rua e já havia sido preso outras vezes por crimes patrimoniais
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Operação mira venda de suplementos falsos na Região dos Lagos
Investigação aponta que produtos de marcas conhecidas eram anunciados em plataformas de e-commerce, mas consumidores recebiam mercadorias adulteradas
Construção de unidade prisional no Parque Burle movimenta sessão na Câmara de Cabo Frio
Vereadores cobraram esclarecimentos sobre a escolha do local e possíveis reflexos para a segurança e a qualidade de vida dos moradores
Pescadores da Lagoa de Araruama têm histórias retratadas em documentário que estreia em Cabo Frio
Produção gravada entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia mostra a rotina, os saberes e a tradição da pesca artesanal do camarão-rosa
Poste cai durante a madrugada e deixa moradores sem energia no Cajueiro, em Cabo Frio
Estrutura tombou por volta das 2h na Travessa Fortuna 2; fios ficaram espalhados pela rua e moradores cobram solução da concessionária
Cabo Frio abre inscrições para três Editais de fomento a projetos de Pontos de Cultura
Seleções públicas estão disponíveis no Diário Oficial do Município e as inscrições seguem até 15 de julho; resultado final será publicado no dia 20 de agosto
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