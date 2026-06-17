Sessão da Câmara de Veradores de Cabo Frio Foto: Reprodução
Construção de unidade prisional no Parque Burle movimenta sessão na Câmara de Cabo Frio
Vereadores cobraram esclarecimentos sobre a escolha do local e possíveis reflexos para a segurança e a qualidade de vida dos moradores
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Pescadores da Lagoa de Araruama têm histórias retratadas em documentário que estreia em Cabo Frio
Produção gravada entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia mostra a rotina, os saberes e a tradição da pesca artesanal do camarão-rosa
Poste cai durante a madrugada e deixa moradores sem energia no Cajueiro, em Cabo Frio
Estrutura tombou por volta das 2h na Travessa Fortuna 2; fios ficaram espalhados pela rua e moradores cobram solução da concessionária
Cabo Frio abre inscrições para três Editais de fomento a projetos de Pontos de Cultura
Seleções públicas estão disponíveis no Diário Oficial do Município e as inscrições seguem até 15 de julho; resultado final será publicado no dia 20 de agosto
Obras de revitalização da Praça das Águas têm início em Cabo Frio
Projeto prevê fontes interativas, iluminação cênica, novo paisagismo e áreas de convivência; conclusão está prevista para novembro de 2026
Frente fria mantém tempo instável e Inmet alerta para tempestades
Previsão indica chuva ao longo desta terça-feira (16), ventos moderados e queda nas temperaturas em municípios da região
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