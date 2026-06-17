Sessão da Câmara de Veradores de Cabo Frio - Foto: Reprodução

Sessão da Câmara de Veradores de Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 17/06/2026 14:42

A possibilidade de instalação de uma unidade prisional de regime semiaberto no bairro Parque Burle dominou os debates da sessão desta terça-feira (17) na Câmara Municipal de Cabo Frio. O assunto foi levado à tribuna pelo vereador Jefferson Vidal (PODE), que demonstrou preocupação com a escolha da área destinada ao empreendimento.

Segundo o parlamentar, a unidade seria voltada para jovens que cumprem pena em regime semiaberto, modalidade em que os internos podem deixar o local durante o dia e retornam no período da noite. O ponto central do questionamento, no entanto, é o endereço escolhido para a construção.

Jefferson destacou que a área está localizada em uma região predominantemente residencial, onde funcionam três escolas e uma creche. O vereador também levantou dúvidas sobre informações envolvendo a desapropriação de um imóvel para viabilizar a obra e afirmou que buscará esclarecimentos sobre o projeto.

O debate ganhou reforço com a manifestação do vereador Thiago Vasconcelos (Avante), que citou possíveis impactos para os moradores do entorno, como a desvalorização dos imóveis, além de preocupações relacionadas à segurança e à qualidade de vida da população.

Diante da repercussão do tema, o presidente da Câmara, vereador Vaguinho (PL), informou que atenderá ao pedido dos parlamentares e dos moradores para acompanhar de perto a situação e verificar os detalhes da proposta.

O caso promete continuar no radar do Legislativo municipal e deve mobilizar novos desdobramentos à medida que mais informações sobre o projeto forem apresentadas.